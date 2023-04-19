دماء على البالطو الأبيض .. إستشهاد الطبيبة ألاء فوزي في إشتباكات الخرطوم

الشارقة - اميمة ياسر - لقيت الطبيبة آلاء فوزي المرضي، ابنة كابتن الهلال السوداني، حتفها إثر رصاصة طائشة قتلتها أثناء عودتها من العمل.

وهكذا خطفت الاشتباكات في الخرطوم حياة الطبيبة آلاء مثل مئات غيرها، ومن خلال تقرير عرضته فضائية “العربية”، روى والدها فوزي المرضي، كابتن الهلال السوداني، بأسى وحرقة التفاصيل قائلا: "في المستشفى طلبت منهم عدم تشريح الجثمان.. بالتليفون طلبت منهم قلتلهم إخواننا بنتي ما تتشرح خلوها كده بكامل هيئتها، وفعلًا عملنا الإجراءات الخاصة بشهادة الوفاة ودخلناها في التلاجة لأنه كان الموقف صعب جدًا في منطقة المغازي".

وخبأ الأب وفاة ابنته عن زوجته المريضة أيضًا، واضطر لغسلها وتكفينها ودفنها دون علمها.

ومع بدء اليوم الخامس من الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، سقط نحو 270 قتيلًا وأكثر من 1041 جريحًا وسط تأكيد الدفاع المدني ولجنة الإنقاذ الدولية أن هذه الأرقام قد تكون أكثر مع صعوبات الوصول إلى الجثث والمصابين في ظل الاشتباكات المستمرة بين طرفي النزاع.