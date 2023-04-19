أمريكا تُعاقب شخصًا و6 كيانات لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة -

عاقبت "الولايات المتحدة الأمريكية" شخصًا و6 كيانات في شبكة للتهرب من العقوبات سهلت شراء مُكونات إلكترونية لبرامج إيران العسكرية، ومنها مُستخدمة في المسيّرات.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، شملت العقوبات مدير Pardazan System Namad Arman (PASNA) الإيراني والشركات الوهمية التابعة للكيان في إيران وماليزيا وهونج كونج والصين والموردين الذين مكّنوا تلك الجهة من شراء السلع والتقنيات.

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وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: "ستُواصل وزارة الخزانة فرض عقوباتها ضد جهود المشتريات العسكرية الإيرانية التي تُساهم في انعدام الأمن الإقليمي وعدم الاستقرار العالمي."

يُشار إلى أنه في 12 يناير 2018، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف PASNA ضمن البند الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار

الشامل ومُؤيديهم لأنهم قدموا، أو حاولوا توفير، مقومات مالية ومادية وتكنولوجية، أو أي دعم آخر أو سلع أو خدمات تدعم شركة Iran Electronics Industries (IEI)، التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية واللوجستيات (MODAFL).

ومن الشركات التي شملتها "العقوبات الأمريكية" أيضًا، Arttronix International (HK) Limited (Arttronix) التي مقرها في هونج كونج التي تُزوّد PASNA بالمكونات الإلكترونية عبر أحد المواطنين الإيرانيين المُقيمين في الصين، وبحسب زعم واشنطن فإن تلك الشركة تعمل تحت الاسم المُستعار deral Industrial (HK) Ltd.