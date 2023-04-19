أجسام طائرة مجهولة الهوية تُؤرق أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة -

يعكف اختصاصيو "البنتاجون" على دراسة مصدر أكثر من 650 جسمًا مجهولاً اخترقت المجال الجوي الأمريكي مُنذ صيف 2022، هكذا أفاد مدير مكتب حل جميع المجالات الشاذة AARO بالبنتاجون "شون كيركباتريك".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، أعلن "كيركباتريك" ذلك اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

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وفي رده على سؤال حول عدد الأجسام الطائرة المجهولة التي تلقاها مكتبه مُنذ إنشائه في يوليو من العام الماضي: "اعتبارًا من هذا الأسبوع، ندرس أكثر من 650 جسمًا".

وتابع: "نصفهم تقريبًا قد يكون مجرد بالونات أو شيئا مشابها للبالونات"، ولم يُوضح عدد الأجسام التي تم تقفي أثرها، واكتفى بالقول إن "العملية جارية".

وبيّن المتحدث باسم البنتاجون أن لديه "شكوكًا" في أن بعض

هذه المنشآت قد تكون مُرتبطة "بقدرات (استخبارية) أجنبية".

وعند سؤاله عمّا إذا كانت "مركبات التجسس" الروسية أو الصينية من ضمن تلك الأشياء، أوضح كيركباتريك: "من الصعب للغاية (تحديد) ما إذا لم يكن هناك علم صيني أو روسي على متن ما نرصده".

يُذكر أنه في 2 فبراير الماضي، قال المتحدث باسم البنتاجون، "باتريك رايدر"، إن السُلطات الأمريكية رصدت "بالون استطلاع" فوق البلاد، وقد تم إسقاطه في 4 فبراير من قِبل الجيش الأمريكي قبالة ساحل ساوث كارولينا داخل المجال الجوي الأمريكي.