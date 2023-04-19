الرئيس الأمريكي يعتزم التواصل مع نظيره الصيني

ياسر رشاد - القاهرة -

يعتزم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إجراء مُكالمة مع نظيره الصيني "شي جين بينج"، ولكن حتى الآن لا يُوجد أي اتفاق بشأن مثل هذا الاتصال، حسبما أفاد البيت الأبيض.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نُكرر من جديد أن الرئيس يرغب في الاتصال بالرئيس شي، ولكن حتى الآن لا يُوجد لدي أي شيء للإعلان عنه".

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وأضافت جان بيير أن واشنطن على قناعة بضرورة الحفاظ على قنوات مفتوحة للاتصال مع بكين، وأهمية العلاقات الثُنائية في ظل المُنافسة الاستراتيجية بين البلدين.

يُذكر أن "الرئيس الأمريكي بايدن" كان قد أعلن أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة أنه سيُجري اتصالا بالرئيس الصيني شي جين بينج، بما في ذلك على خلفية زيارة الرئيس الصيني لموسكو، لكن المُكالمة لم تتم حتى الآن.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مُطلعة بأن القيادة الصينية غير مُهتمة بتنظيم مُباحثات هاتفية بين الرئيس الصيني، شي جين بينج، ونظيره الأمريكي، جو بايدن.