تركيا تتواصل مع السودان لوقف إطلاق نار نهائي

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت "تركيا" أنها ستتواصل مع الجانبين في "السودان" لوقف إطلاق نار نهائي، وسط توقعات بالتوصل إلى هُدنة غدًا، حسبما أفاد وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن وزير الخارجية: "أنقرة تُجري مُحادثات مع الجانبين لوقف إطلاق النار نهائيًا في السودان، ونتوقع التوصل إلى هُدنة غدًا".

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وفي وقت سابق، عبّرت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من الاشتباكات المُسلحة في السودان، ودعت طرفي النزاع إلى ضبط النفس وإجراء حوار.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية التركية: "نشعر بقلق إزاء الاشتباكات المُسلحة التي وقعت اليوم في جمهورية السودان، ندعو كُل الجماعات في السودان إلى الالتزام بإنجازات المرحلة الانتقالية والهدوء وإجراء الحوار، ولا يُمكن إيجاد حل دائم للمشاكل السودانية إلا من خلال المصالحة الوطنية، وستُواصل تركيا الوقوف إلى جانب السودان والشعب السوداني الصديق والشقيق مثلما عملته حتى

الآن".

وصباح السبت 15 أبريل، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مُفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مُسلح.

ويوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان عبر موقع "تويتر" أنها تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز "أباتشي" في الخرطوم بحري "العزبة"، وذلك في خضم المواجهات العنيفة التي تشهدها البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين خلفهم أسلحه ومُعدات عسكرية ومُدرعات.