تحذيرات ألمانية من خسارة الغرب لموقعه في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة -

بدأ "الغرب" يفقد موقعه تدريجيًا في البلدان الأفريقية، وأصبح الوضع هُناك أكثر قساوة مُنذ بدء النزاع في أوكرانيا، هكذا صرح وزير الدفاع الألماني "بوريس بيستوريوس".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال الوزير الألماني ذلك في حديثه اليوم الأربعاء في البوندستاغ، لافتًا إلى أنه "مُنذ بداية النزاع في أوكرانيا، رأينا في منطقة الساحل، وفي كُل أفريقيا، أن الوضع من وجهة نظر جيوستراتيجية ومن وجهة نظر السياسة الأمنية أصبح أكثر قساوة".

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وأضاف: إن الرواية الروسية هُنا تُعطي الانطباع على ما يبدو بأن المجتمع الغربي يفقد موقعه في هذه القارة".

وتابع: "يجب علينا توضيح مسألة أنّنا لا زلنا نُحافظ على

وجودنا في أفريقيا"، وأن الهدف هو أن "تحل الدول الأفريقية مشاكلها بنفسها" ولكن بمساعدة الغرب.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد صرّح، مطلع أبريل الجاري، بأن الولايات المتحدة وحُلفاءها يُحاولون عرقلة القمة الروسية الأفريقية، المُقرر عقدها أواخر يوليو في مدينة بطرسبورغ، وثني الشركاء الأفارقة عن المشاركة.

وشدد "الوزير الروسي" على أن هُناك عددًا أقل وأقل من الدول الأفريقية التي ترغب في "التضحية بمصالحها الأساسية من أجل واشنطن وأتباعها".