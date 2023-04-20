2000 قطعة ملابس سعودية للأرامل والأيتام بإدلب

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وسلم المركز 46 طنا و640 كجم من السلال الغذائية على الأسر الأشد احتياجا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية.
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