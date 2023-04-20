شكرا لقرائتكم خبر أمريكا وبريطانيا تلاحقان 53 مشتبها بتمويل حزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على شخص على صلة بتاجر ألماس ثري، يشتبه بتمويله لجماعة «حزب الله» اللبنانية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف 52 فردا وكيانا بسبب تمويل حزب الله اللبناني.

وذكرت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان أن هذه الشبكة الدولية «تسهل عمليات الدفع والشحن وتسليم النقود والأعمال الفنية والسلع الفخمة لصالح ممول جماعة حزب الله الإرهابي العالمي المدرج بشكل خاص ناظم سعيد أحمد».

وتقوم وزارة الخزانة بإدراج هذه الشبكة على لائحة العقوبات، بينما تعيد وزارة الخزانة الإعلان عن عرضها مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن آليات حزب الله المالية، بما فيها أحمد، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف عشرات الأشخاص والشركات في دول من بينها لبنان وجنوب أفريقيا وبريطانيا وبلجيكا.

من جهتها، أكدت الخزانة البريطانية، أن حكومة المملكة المتحدة عاقبت ناظم أحمد، رجل الأعمال وجامع الأعمال الفنية، من أجل الدفاع عن «اقتصادنا وأمننا الوطني» حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي. إيه. ميديا» أمس.

وفي أعقاب إعلان عن تجميد كامل للأصول، ذكرت شرطة العاصمة أنها اعتقلت رجلا «50 عاما» في ويلز، للاشتباه في تورطه في جرائم الإرهاب، وما زال رهن الاعتقال، في مركز شرطة لندن.