تونس تطيح بـ7 قيادات إخوانية جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتوالى عمليات التوقيف من قبل أجهزة الأمن التونسية ضد قيادات حركة النهضة الإخوانية، وسط دعوات بالبلاد إلى المحاسبة والحزم تجاه المخربين.

وعقب توقيف راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس، ألقت السلطات التونسية القبض على 7 قيادات إخوانية آخرهم أحمد المشرقي مدير مكتب رئيس حركة النهضة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، إن حصيلة الموقوفين في القضية المتهم فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ارتفعت إلى 7 أشخاص بعد توقيف شخصين آخرين.

وأوضح الجبابلي أنه تم اعتقال الغنوشي في تهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب، وأشار إلى أن عملية تفتيش منازل الغنوشي والموقوفين الآخرين وكذلك للمقر المركزي لحركة النهضة تمت بموجب أذون قضائية قانونية.

وأوقفت السلطات أمس أحمد المشرقي مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك على ذمة الاتهامات الموقوف من أجلها زعيم إخوان تونس، وقبلها اعتقلت قوات الأمن التونسية الغنوشي بعد مداهمة منزله وتفتيشه، على خلفية التحريض والدعوة للفوضى والفتنة.

وأغلقت قوات الأمن التونسي مقار حركة النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، وذلك وفقا لقرار من وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه، كما تقرر حظر الاجتماعات بمقار حركة النهضة بالأراضي التونسية، استنادا إلى الفصل السابع من الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. كما تقرر حظر الاجتماعات بمقرات جبهة الخلاص الموالية للإخوان، كما تم اعتقال البرلمانيين السابقين محمد القوماني وبلقاسم حسن والمسؤول عن شباب حركة النهضة محمد شنيبة.

وهدد الغنوشي قبل أيام في خطاب أمام أنصاره، إن «إبعاد حزب النهضة من السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد».

أسباب الاعتقالات الجديدة:

تورط القيادات في عمليات التحريض.

حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح.

إثارة الهرج والقتل والسلب.

اتهامات سابقة تتعلق بالفساد والإرهاب.