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القوات الصومالية تدمر مواقع للإرهابيين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القوات المسلحة الصومالية تدمير عدة نقاط لحركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بإقليم شبيلي السفلى، متمكنة من تحرير تلك الممرات التي كان يستخدمها الركاب والمزارعون والرعاة.

وأوضح ضباط في الجيش أن الجيش فتح ما يقارب 30 كلم من مساحات الغابات والأحراش والتي كانت عقبة أمام تحرك المارة.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الصومالي يواصل عملياته العسكرية المكثفة ضد ميليشيات الشباب الإرهابية في المناطق القليلة التي يتواجد فيها الإرهاب بجنوب ووسط البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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