اتصالات أوروبية لاحتواء الأزمة

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وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، نبيلة مصرالي، إن الممثل الأعلى الأوروبي جوزيب بوريل اتصل بالأمين العام للجامعة العربية، وبحث معه الوضع في السودان، وضرورة توجيه نداء عاجل لوقف إطلاق النار.
وأكدت أن توفير الأمن في هذه المرحلة يمثل الأولية القصوى، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أعضاء البعثة الأوروبية في الخرطوم.
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