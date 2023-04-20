شكرا لقرائتكم خبر إطلاق النار على مسؤول بالمفوضية الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت للصحفيين في بروكسل: «أستطيع أن أؤكد وقوع مثل هذا الحادث المؤسف»، وذلك دون توضيح أي تفاصيل بشأن حالة المسؤول أو مكانه.
وأشارت المفوضية إلى أنه «يجرى تقييم الإجراءات الأمنية لطاقم العمل على الأرض حاليا»، مضيفة بأنه لم يتم إجلاء المسؤولين الأوروبيين «حتى الآن».
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