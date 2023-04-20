شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجموعة فاعنر الروسية تعلق على تورطها في الأوضاع بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يوم الأربعاء، تورطها فيما يجري في السودان، وقالت إن لا علاقة لها بالمعارك التي تدور في الدولة الأفريقية.

اتهام غربي ورد روسي

في مارس الماضي، قال دبلوماسيون غربيون في الخرطوم إن فاغنر متورطة في استخراج غير مشروع للذهب في السودان، إلى جانب أنشطة أخرى، وهو ما نفاه السودان.

رد فاغنر

كتبت "فاغنر" على تلغرام "يوم الأربعاء، أنه نظرا لورود عدد كبير من الاستفسارات من مختلف وسائل الإعلام الأجنبية حول السودان، معظمها استفزازي، نرى من الضروري إبلاغ الجميع أن أفراد فاغنر ليس لهم وجود في السودان منذ أكثر من عامين".

قالت المجموعة العسكرية الخاصة إنها لم تجر اتصالات منذ فترة طويلة بالحاكم العسكري للسودان، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أونائبه، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو،حميدتي، اللذين تقع قواتهما في قلب الصراع الحالي.

ذكرت فاغنر أن الشركات المرتبطة بيفجيني بريجوغن، مؤسس مجموعة فاغنر، ليس لها مصالح مالية في السودان، قائلة إن الصراع شأن سوداني داخلي بحت.