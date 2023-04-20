وصول صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

ذكر وزير الدفاع الأوكراني، أن صواريخ باتريوت أمريكية الصنع وصلت إلى أوكرانيا، مما زود كييف بدرع جديدة طال انتظارها ضد الضربات الجوية الروسية التي دمرت المدن والبنية التحتية المدنية، حيث وافقت الولايات المتحدة في أكتوبر على إرسال أنظمة أرض - جو، يمكنها استهداف الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية قصيرة المدى مثل تلك التي استخدمتها روسيا لقصف المناطق السكنية وشبكة الكهرباء الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة «، أصبحت سماءنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا»، نظرًا لأن هذه الصواريخ هي أحدث مساهمة من الحلفاء الغربيين، الذين تعهدوا أيضًا بالدبابات والمدفعية وبعض أنواع الطائرات المقاتلة في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لهجوم مضاد متوقع.

حدث تاريخي

وشكر ريزنيكوف الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا دون أن يذكر عدد أنظمة الصواريخ التي تم تسليمها أو وقت وصولها، وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، إن تسليم الأنظمة سيكون حدثًا تاريخيًا، مما يسمح للأوكرانيين بضرب الأهداف الروسية على مسافة أكبر.

وأدرج موقع الحكومة الفيدرالية الألمانية نظام باتريوت على أنه من بين المواد العسكرية التي تم تسليمها خلال الأسبوع الماضي إلى أوكرانيا، وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ذلك للمشرعين الأربعاء في برلين.

أنظمة دفاع

وقالت بربوك إن ألمانيا سلمت أيضًا ثاني أربعة أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى (IRIS-T) تعهدت بها العام الماضي،

وبين ريزنيكوف إنه طلب أولاً أنظمة باتريوت عند زيارته للولايات المتحدة في أغسطس 2021، قبل خمسة أشهر من الغزو الروسي الشامل وبعد سبع سنوات من ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بشكل غير قانوني، ووصف امتلاك النظام بأنه «حلم»، لكنه قال إنه قيل له في الولايات المتحدة في ذلك الوقت إنه «مستحيل».

وقد تم تدريب الأفراد الأوكرانيين على بطارية باتريوت، والتي تتطلب ما يصل إلى 90 جنديًا لتشغيلها وصيانتها، وحذر الخبراء من أن فعالية النظام محدودة، وأنه قد لا يغير شكل الحرب بشكل كبير، على الرغم من أنه سيضيف إلى ترسانة أوكرانيا ضد عدوها الأكبر.

10ملايين دولار

وتم نشر صواريخ باتريوت لأول مرة من قبل الولايات المتحدة في الثمانينيات، ويقول محللون إن النظام يكلف حوالي 4 ملايين دولار لكل صاروخ، وتبلغ تكلفة كل صاروخ حوالي 10 ملايين دولار، بمثل هذه التكلفة، ليس من المفيد استخدام صواريخ باتريوت لإسقاط الطائرات الأصغر والأرخص سعرًا التي كانت روسيا تشتريها وتستخدمها في أوكرانيا.

لقاء الجيش

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه زار مؤخرًا الأجزاء التي تسيطر عليها موسكو في جنوب أوكرانيا ومقاطعات خيرسون في أقصى شرق لوهانسك، وقال: «كان الغرض من الرحلة هو لقاء الجيش الذي لم أرغب في تشتيت انتباهه لفترة طويلة وبعيدة عن انتشار الوحدات التي يقودونها»، وأفاد مسؤولون في كييف بسقوط ضحايا مدنيين، لكن ليس عسكريين، من القصف الروسي، وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية أن ما لا يقل عن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 27 آخرون.

وبين الحاكم أولكسندر بروكودين إن القوات الروسية شنت 12 هجومًا بالصواريخ والمدفعية والهاون والدبابات والطائرات المسيرة على منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل مدني في سوق في وسط خيرسون، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، ومدرسة قريب.

صواريخ باتريوت:

تبلغ تكلفة كل صاروخ حوالي 10 ملايين دولار.

تعد أحدث مساهمة من الحلفاء الغربيين.

تزود أوكرانيا بدرع جديد ضد الضربات الجوية الروسية.

تسمح للأوكرانيين بضرب الأهداف الروسية على مسافة أكبر.

تم تدريب الأفراد الأوكرانيين على بطارية باتريوت.

تتطلب بطارية باتريوت ما يصل إلى 90 جنديًا لتشغيلها وصيانتها.