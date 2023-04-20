وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف حقيقة زيارته للسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وزير الخارجية الإسرائيلي "إيلي كوهين"، حقيقة قيامه بزيارة إلى"المملكة العربية السعودية" خلال الفترة المُقبلة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، قال كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي خلال زيارة لأذربيجان، اليوم الأربعاء، "إن زيارة السعودية مطروحة على الطاولة"، مُؤكدًا أنه لا يُوجد موعد حتى الآن.

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وأضاف في السياق أن دولة عربية أخرى على الأقل ستطبع علاقاتها مع إسرائيل هذا العام، لكنه لم يكشف عن التفاصيل.

وصرح كوهين بأن إسرائيل ليست عدوة السعودية بكل تأكيد، عدوها هي إيران، علمًا أن السعودية وإيران أنهتا أعوامًا من الخلاف عقب اتفاق توسطت فيه الصين في مارس.

وبسؤاله عن عودة العلاقات بين الرياض وطهران،

قال الدبلوماسي إن ذلك التطور مُؤشر جيد بالنسبة لإسرائيل.

وتابع كوهين "إن هذا الأمر تحديدًا هو الذي يُمكنه أن يُؤدي إلى إحداث مُوازنة تُقرّب السعودية من إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع إن التطبيع مع الرياض سيكون خطوة عملاقة على طريق إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، مُؤكدًا أن قضية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية طُرحت خلال اجتماع السناتور الأمريكي الجمهوري، لينزي جراهام، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.