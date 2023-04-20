تعليق قوي للبيت الأبيض حول اشتباكات السودان

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد "السودان" انسدادًا سياسيًا كبيرًا بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد، وفي هذا السياق، أدان البيت الأبيض، العُنف الذي أودى بحياة الكثيرين في الخرطوم، مُؤكدًا أن جميع الموظفين الأمريكيين هُناك بخير.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولان عن حماية المدنيين في الصراع المُستمر بين الطرفين، مُنذ يوم السبت الماضي.

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ودعا البيت الأبيض الجيش وقوات الدعم للالتزام بالقوانين الدولية والعودة إلى المُفاوضات.

وقد انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور قيل إنها لمحلات تم نهبها في السودان، خلال الاشتباكات الدائرة بين الجيش

وقوات الدعم السريع.

ويشهد السودان مُنذ نحو 4 أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.

وفي وقت سابق، علق قائد قوات الدعم السريع السودانية، "محمد حمدان دقلو"، على الأحداث الجارية في الخرطوم، قائلًا إن "القتال مع الجيش السوداني لن ينتهي إلا باستلام جميع المقار العسكرية"، مُؤكدًا أن هذه الأحداث ستُؤدي إلى حل سلمي.