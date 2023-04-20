زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي.. تلعثم ولا يعرف معلومات ابنه

ياسر رشاد - القاهرة - عاود الرئيس الأمريكي جو بايدن تكرار زلات اللسان، وهذه المرة كانت حول العراق وإيران وذلك عندما تطرق للحديث عن الخدمة العسكرية لابنه بو بايدن.

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وتلعثم بايدن وارتبك في حديث عندما أتى على ذكر العراق وإيران، قائلا، "كنت في العراق وإيران. لا، في العراق وليس في إيران، لقد زللت في الكلام. في العراق وأفغانستان (كنت) أكثر من 30 مرة. ورأيته عندما كان في العراق.. في بغداد".

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الولايات المتحدة في نوفمبر عام 2024.

وقال بايدن خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "توداي" المذاع على شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: "أخطط للترشح للانتخابات لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".

خطة الترشح للانتخابات

يشار إلى أن ثلث المواطنين الأمريكيين فقط يرون أن الرئيس الحالي جو بايدن يستحق إعادة انتخابه عام 2024، بينما يفضل الباقون رؤية شخص آخر في منصبه، وفقا لاستطلاع نشرته شبكة

"سي إن إن".وأظهر استطلاع في مارس، أن تصنيف الموافقة الإجمالي لبايدن كرئيس للدولة قد انخفض إلى 42% من 45% في يناير. في الوقت نفسه، وبحسب معطيات حديثة، فإن 57% من الناخبين لا يوافقون على أنشطة الرئيس الديمقراطي الآن (مقابل 55% قبل شهرين).بشكل عام، يميل 32% فقط إلى الاعتقاد بأن بايدن يستحق إعادة انتخابه كرئيس. يتمتع الزعيم الأمريكي بأقل شعبية بين المواطنين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا - يؤيد 26% فقط من المستطلعين إعادة انتخاب السياسي لأعلى منصب في الولاية. في وقت مبكر من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ، كان هذا الرقم عند مستوى 36%.