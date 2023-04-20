شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوداني يعلن بدء المرحلة الثانية من إنهاء التمرد.. آخر تطورات الأحداث في السودان والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

تشهد السودان حالة من عدم الاستقرار خلال تلك الفترة وذلك بعد بداية الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ولكن يحاول الجيش السوداني خلال تلك الأيام، ذلك اعلان عن بداية المرحلة الثانية من إنهاء الصراع.

لذلك قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول آخر تطورات الأوضاع في السودان.



بداية المرحلة الثانية

أعلن العميد ركن نبيل عبد الله، الناطق الرسمي للقوات المسلحة، عبر التلفزيون الرسمي السوداني، أمس ان الجيش السوداني يستعد إلي بداية المرحلة الثانية من إنهاء التمرد الذي قام به حمدتي.

واليوم نشر مكتب الناطق باسم القوات الجيش السوداني عبر الصفحة الرسمية علي الفيسبوك، فيديو إلي الدفاع الجوي يؤكد فيه علي السيطرة الكاملة علي الأوضاع في السودان.

كما نشر أيضا بعض من خسائر ميلشيا قوات الدعم السريع المتمردة صباح اليوم في محيط القيادة العامة جراء خرقها الهدنة المعلنة.

كما نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيان جاء فيها، تواصل قواتكم المسلحة عملياتها في دحر تمرد عناصر مليشيا الدعم السريع بشكل متقدم مراعية قواعد ومبادئ القتال في المناطق المبنية بشكل احترافي حرصا علي سلامة المدنيين من مواطنينا وهذا يجعل من وتيرة القتال بطيئةً.

واستكمل البيان، وردتنا معلومات بان بعض العناصر المتمردة تقوم بالتخلص من سلاحها اما بيعا أو استبدالا من المواطنين ندين هذا السلوك الذي يفضي إلى انتشار السلاح ونهيب بالمواطنين عدم التعامل معهم والتبليغ عنهم لاقرب وحدة عسكرية

ونثمن الوقفة الصلبة لقدامى المحاربين الذين كانوا معنا في خندق واحد ونشكر المواطنين الاوفياء على وقفتهم الصلبة ودعمهم اللامحدود.

واكدت أن الفرقة 16 مشاة نيالا (فرسان الغربية) ترفع التمام بكل فخر مؤكدة حسم التمرد في كافة أنحاء مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.



الدعم السريع يهاجم الجيش



اعلنت قوات الدعم السريع بيان له عبر الصفحة الرسمية لهم علي الفيسبوك، جاء فيه: مواصلة تعدياتها السافرة وخروقاتها المستمرة بسبب تعدد مراكز القرار بداخلها، كسرت قيادة القوات المسلحة الانقلابية ومن خلفها مجموعات الهوس الديني الارهابية المتشددة الهدنة المعلنة لمدة 24 ساعة بقيامها بالأعمال التالية بعد دخول موعد الهدنة الإنسانية:

1- تحريك قوات عسكرية ومليشيات مسلحة من عدة مدن نحو الخرطوم ومحاولة هذه القوات مهاجمة أماكن تمركز قواتنا وذلك في أولى ساعات الهدنة.

2- استمرار عمليات القذف بالطائرات على التجمعات السكانية بما في ذلك المستشفيات.

3- مواصلة الهجوم بالأسلحة الثقيلة على مواقع تمركز قواتنا وإطلاق القنابل عشوائيًا مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المواطنين وتدمير المستشفيات والمرافق العامة والاسواق إلى جانب تسببه في حالة من الرعب والخوف في نفوس المواطنين.

4- نشر مليشيات الامن الشعبي والدفاع الشعبي وكتائب المجاهدين المتطرفين في الأحياء السكنية التي اجبرت السكان على مغادرة منازلهم.

5- ظهور مركزين في قيادة الانقلاب مما تسبب في عدم السيطرة على القوات وبالتالي تعدد القرارات.

6- قذف خطوط امداد المياه والكهرباء بالاسلحة الثقيلة مما فاقم الوضع المعيشي للمواطنين لارتباط خدمتي المياه والكهرباء بالكثير من الخدمات الضرورية.

ترحب قيادة قوات الدعم السريع بانضمام عدد كبير من شرفاء القوات المسلحة من ضباط ورتب اخرى لخيار الشعب السوداني، وندعو بقية الشرفاء للانضمام أو الانسحاب من مواقع القتال مع الالتزام بتوفير ضمانات تسهل لهم العودة إلى منازلهم أمنين.

الموافقة على الهدنة



أكدت قوات الدعم السريع علي إنه تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء الموافق 19-4-2023 حتى السادسة من مساء غدا الخميس 20-4-2023 ونؤكد التزامنا التام بوقف كامل لاطلاق النار ونأمل ان يلتزم الطرف الاخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن.