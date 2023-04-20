شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان عاجل من القوات المسلحة المصرية بشأن عودة الجنود المصريين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، في صفحته على “فيسبوك”، الأربعاء، إنه “في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين”.

وأكدت القوات المسلحة المصرية بأنها تجري جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفه بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن وسيتم إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل.