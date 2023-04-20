شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوداني يعلن تصديه لعناصر المليشيا المتمردة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الجيش السوداني، عن نجاحه فى التصدي لعناصر من المليشيا المتمردة، كانت قد هاجمت عددًا من المواقع بمحيط القيادة فجر اليوم.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: "هاجمت المليشيا المتمردة قوات الحرس الجمهوري بعد الظهر، وتمكنت قواتنا من صدها وإلحاق خسائر كبيرة بالمتمردين، وتمت السيطرة على عدد من الرشاشات المتوسطة والخفيفة والأسلحة الشخصية و24 عربة لاندكروزر تركوها خلفهم".

كما أوضحت: "قامت الميليشيا المتمردة بنهب البنك المركزي فرع شارع البلدية، وأضرمت فيه النيران، وطاردتها قواتنا وتمكنت من القبض على بعض المسروقات وهي مبالغ مالية طائلة تم التحفظ عليها لتسلم لرئاسة البنك".

وأضافت: "وضعت المليشيا المتمردة يدها منذ اندلاع التمرد على عدد من المقرات الحكومية، وزارة مجلس الوزراء- وزارة الداخلية- السجل المدني، ويتم استغلال هذه الأعيان المدنية في إدارة أنشطتها القتالية، كما قامت بالإستيلاء على مخزن السلاح من مراكز الشرطة، بجانب التعدي على مقر البعثات الدبلوماسية".