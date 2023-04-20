شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 400 عسكري سوداني يصلون تشاد هربا من المعارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعدما أعلنت نجامينا الأربعاء، أن نحو 320 عسكريًا سودانيًا فرّوا، الأحد، من المعارك الدائرة في بلادهم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وعبروا الحدود إلى تشاد حيث سلّموا أنفسهم للجيش التشادي، أكد وزير الدفاع داود يايا براهيم، ارتفاع العدد إلى 400.

وأضاف أن 400 عسكري سوداني دخلوا بلاده بحثا عن الأمان.

كما تابع أن قواته عززت مواقعها على الحدود مع السودان، موضحا أنها ستعيد العسكريين السودانيين لبلادهم بعد استقرار الأوضاع.

ولفت الوزير التشادي إلى أن بلاده تواصلت مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بسبب أزمة السودان، مؤكدًا أنها تتأثر بما تمر به الجارة، وتتدخل لتهدئة الأزمة.

وكشف أن بلاده تستضيف مئات الآلاف من السودانيين بسبب أحداث دارفور.

يشار إلى أن المعارك في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع كانت دخلت يومها الخامس موقعة إلى الآن أكثر من 300 قتيل في صفوف المدنيين، ودفعت آلاف السكان إلى الفرار من العاصمة السودانية هربا من المعارك.

في حين أغلقت تشاد حدودها مع السودان السبت، إثر اندلاع المعارك.

وتشترك البلدان في حدود تمتد لأكثر من ألف كيلومتر في شرق البلد المجاور لإقليم دارفور الذي كثيرا ما يشهد أعمال عنف قبليّة لا سيما بسبب النزاعات حول الأرض وصعوبات الحصول على المياه.