ولي العهد وملك ‎الأردن يستعرضان العلاقات بين البلدين

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على مائدة السحور في جدة اليوم. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ،كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



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