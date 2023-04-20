صوت زيلينسكي يطير للمكسيك.. رحلة البحث عن دعم لاتيني

ياسر رشاد - القاهرة - يطير صوت الرئيس الأوكراني من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب عبر دائرة تلفزيونية إلى المكسيك؛ حيث ينشد دعما لاتينيا.

وكالة رويترز نقلت عن مصدرين مطلعين قولهما إنه من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام البرلمان المكسيكي، الخميس، عبر دائرة تلفزيونية.

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ويسعى زيلينسكي إلى الحصول على دعم في حرب بلاده المستمرة مع روسيا منذ فبراير 2022.

كانت حكومة المكسيك قد أعلنت أنها تريد البقاء على الحياد في الصراع الأوكراني الروسي.

وأمام هذا الحياد، انتقد بعض أنصار أوكرانيا في المكسيك الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بسبب اعتراضه على شحنات الأسلحة الأوروبية إلى كييف.

قرارات الأمم المتحدة

ومع ذلك، صوتت المكسيك جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى على عدد من قرارات

الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بأوكرانيا.

المصدران أكدا أن الكلمة التي يلقيها زيلينسكي أمام البرلمان المكسيكي تأتي بدعوة من مجموعة صداقة في البرلمان بين المكسيك وأوكرانيا.

وهناك مجموعات أخرى مماثلة في البرلمان المكسيكي، بما في ذلك واحدة خاصة بروسيا.

وأدت محاولات التأثير على الرأي العام في المكسيك بشأن الحرب في أوكرانيا إلى بعض الخلافات البارزة في البرلمان.

والعام الماضي، اقترح لوبيز أوبرادور، خطة لوقف القتال في أوكرانيا، على الرغم من أن المسؤولين الأوكرانيين عارضوا ذلك بحجة أنها ستكون في صالح روسيا.