كمين كوميدي لوزير خارجية روسيا من صاحبة الرداء الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - بينما كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يقطع طريقه إلى إحدى الغرف الفنزويلية للقاء رسمي إلا أن مفاجأة كانت تنتظره.

كان لافروف على موعد للقاء نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، وفوجئ بصاحبة الرداء الأخضر تختبئ منه خلف الباب في "كمين نسائي" محكم.

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وما إن عبر وزير الخارجية الروسي الباب حتى فوجئ بصوت من خلف الباب ليلتفت خلفه ثم يقبلها مبتسمها.

وزارة الخارجية الروسية بدورها نشرت مقطع الفيديو على حسابها الرسمية بتويتر معلقة عليه بقولها: "نائب رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، ليست غريبة على نكتة ودية جيدة".

ووصفت ما تعرض له وزير الخارجية سيرغي لافروف بأنه "كان كمينا ناجحا".

والاثنين، بدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، جولة في أمريكا اللاتينية، استهلها بزيارة إلى البرازيل، وشملت فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، حيث تنتهي الجمعة.

وتحرص روسيا على تشكيل تحالفات في أجزاء أخرى من العالم في مواجهة العقوبات التي

فرضها الغرب في أعقاب حرب أوكرانيا.

ولطالما يشير لافروف نفسه، فيما يتعلق باتصالات روسيا في القارة الأفريقية، وفي آسيا والهند ، إلى أن البلاد لا يزال لديها العديد من الأصدقاء بغض النظر عن الصراع مع أوكرانيا. وتهدف هذه الرحلة إلى تأكيد ذلك.

وتعتزم روسيا وفنزويلا، التي تعاني من أزمة، تعزيز التعاون القائم بينهما، حيث وصف لافروف، كاراكاس بأنها شريك "موثوق" للغاية.

وتمر فنزويلا بأزمة سياسية واقتصادية وإنسانية حادة منذ أعوام. وبحسب الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 7 ملايين شخص غادروا البلاد خلال الأعوام الأخيرة بسبب الفقر والعنف.