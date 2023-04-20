البيان الرسمي للمتحدث العسكري بعد عودة القوات المصرية من السودان

أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل له البيان الذي نشره المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك".

وذكر المتحدث العسكري في بيان له منذ قليل، أنه إنه في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقًا للبروتوكول الموقع بين الدولتين.

و تؤكد القوات المسلحة المصرية بأنها تجرى جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن وسيتم إصدار بيان لاحق يحوى كافة التفاصيل.