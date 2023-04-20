شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير حسام زكي يؤكد على دعم الجامعة العربية للسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على دعم الجامعة العربية للسودان في أزمتها الأخيرة وذلك وفق لما جاء في البيان الصادر عنها.



وقال "زكي" في لقاء على فضائية "القاهرة الإخبارية" الأربعاء إن الدول العربية ليست كلها تقف نفس الموقف مما يحدث في السودان.

وأضاف أنه لم يحدث خلاف بين الدول العربية على الأمور الأساسية خلال اجتماع الجامعة لدعم السودان، فالجميع اتفق على وقف إطلاق النار واللجوء للحل السلمي، وكانت هناك خلافات في الصياغات مثلا، لكن الأسس لم يكن عليها خلاف.

وأشار إلى أنه كالعادة أخذ البيان القاسم المشترك بين الجميع، وفي تقديري لن نحتاج حاليا إلى أكثر من ذلك، ربما في وقت لاحق تحتاج الجامعة إلى بيان آخر بشكل مختلف.

وتابع "جميع ردود الفعل العربية والعالمية فوجئت بإقدام الفرقاء السودانيين على استخدام السلاح في مدن مليئة بالمدنيين، لكن تجاوز الجميع المفاجأة وبدأوا بالعمل على وقف القتال".

واستطرد "ولم تتوقف الاتصالات بين كل المؤسسات الدولية والإقليمية ووزراء الخارجية في العالم، في محاولة لتعبئة موقف دولي مما يحدث في السودان"

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وأردف "دون العودة للهدوء ووقف القتال فنحن في حالة حرب ولا مكان للحلول والتفاوض، لكن نحن نفكر في الحلول في ما بعد الحرب".

وأكمل الأمين العام المساعد للجامعة العربية "وأهمها ماذا سيجري للدعم السريع، فقد كانت على طريق الدمج في الجيش، لكن بعد ما حدث لا بد من تغيير في الطرح".