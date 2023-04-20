هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. يُعادل انجاز فان نيستلروي قبل 20 عاماً

وجاء ذلك في مباراة مانشستر سيتي أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني على ملعب أليانز أرينا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وافتتح هالاند التسجيل للسيتي في الدقيقة 57، بعد تلقيه تمريرة من كيفين دي بروين.



وبحسب أرقام "سكواكا"، عادل هالاند الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب من فريق إنجليزي في موسم واحد من دوري الأبطال، والذي يملكه رود فان نيستلروي بتسجيل 12 هدفا رفقة مانشستر يونايتد في موسم 2002 2003)".

وصنع دي بروين هدفه رقم 23 في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو الرقم الأكبر له في موسم واحد رفقة مانشستر سيتي، متخطيا رقمه السابق في موسم (2019- 2020) بـ22 هدفا، ويتفوق حاليا ب5 أهداف عن أقرب ملاحقية من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم ليونيل ميسي (18)، وذلك بحسب أرقام "أوبتا".