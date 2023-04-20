الارشيف / اخبار العالم

هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. يُعادل انجاز فان نيستلروي قبل 20 عاماً

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. يُعادل انجاز فان نيستلروي قبل 20 عاماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453752-638175644982766960.jpg

2023-04-20 | 07:11

هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. يُعادل انجاز فان نيستلروي قبل 20 عاماً

204 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

واصل إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تحطيم الأرقام القياسية في موسمه الأول رفقة فريقه الإنجليزي.

وجاء ذلك في مباراة مانشستر سيتي أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني على ملعب أليانز أرينا، في إياب ربع نهائي والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وافتتح هالاند التسجيل للسيتي في الدقيقة 57، بعد تلقيه تمريرة من كيفين دي بروين.


وبحسب أرقام "سكواكا"، عادل هالاند الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب من فريق إنجليزي في موسم واحد من دوري الأبطال، والذي يملكه رود فان نيستلروي بتسجيل 12 هدفا رفقة مانشستر يونايتد في موسم 2002 2003)".

وصنع دي بروين هدفه رقم 23 في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو الرقم الأكبر له في موسم واحد رفقة مانشستر سيتي، متخطيا رقمه السابق في موسم (2019- 2020) بـ22 هدفا، ويتفوق حاليا ب5 أهداف عن أقرب ملاحقية من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم ليونيل (18)، وذلك بحسب أرقام "أوبتا".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا