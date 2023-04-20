باحث بمركز الخرطوم للحوار: يعلق على الاحداث بالسودان

عقب الرشيد المعتصم، الباحث في مركز الخرطوم للحوار على الاحداث الجارية بالسودان.

حيث قال "المعتصم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المجموعات المتمردة تقوم بعمليات انتحارية خاطفة، لكن بقوات ليس لها قدرة على احتلال مواقع أو مدن أو الصمود في القتال، وسرعان ما تهرب وتترك أسلحتها.

وتابع الباحث في مركز الخرطوم للحوار، أن تقديره للموقف أن قوات الدعم السريع المتمردة استنزفت في المعارك، وتبقى منها مجموعات متفرقة خطوط اتصالها وإمدادها مقطوعة، والمسيطر الآن هو الجيش السوداني على الأرض.

وأوضح، أن أغلب الممردين بدأت تهرب من المدن إلى حدود المدن وفي محيط الخرطوم وأطراف الأحياء السكنية والمزارع، وتتجمع لتتحرك ليلا دون أن تصدر أصوات لتهاجم المواقع الحيوية داخل الخرطوم.

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