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الاتحاد الأوربي يطالب بوقف أعمال العنف بالسودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالب الاتحاد الأوروبي جميع القوات السودانية بوقف أعمال العنف بين قوات الدعم السريع والجيش السودانى على الفور.

 

وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ان القتال في السودان مفزعة، مؤكدًا إن التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

 


وعد بوريل في تغريدة إن حماية المواطنين أولوية، معلنا إن جميع موظفي الاتحاد الأوروبي في البلاد آمنون وتم التأكد من سلامتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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