شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوربي يطالب بوقف أعمال العنف بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالب الاتحاد الأوروبي جميع القوات السودانية بوقف أعمال العنف بين قوات الدعم السريع والجيش السودانى على الفور.

وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ان القتال في السودان مفزعة، مؤكدًا إن التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.



وعد بوريل في تغريدة إن حماية المواطنين أولوية، معلنا إن جميع موظفي الاتحاد الأوروبي في البلاد آمنون وتم التأكد من سلامتهم.