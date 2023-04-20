شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته الفرنسية الأزمة السودانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالا هاتفيا، من نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا؛ حيث أكد الطرفان على ضرورة وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في دولة السودان.

وأوضح بيان الخارجية السعودية أن الطرفين ناقشا خلال الاتصال مجريات الأحداث في جمهورية السودان، وتم التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.



كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا الأربعاء، من وزير خارجية المملكة المتحدة جميس كليفرلي بشأن تطورات الأزمة في السودان.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير البريطاني أعرب عن قلق بلاده البالغ من تطورات الأحداث، في ظل ما تشير إليه كل المؤشرات من تدهور كبير للأوضاع الأمنية، طالبًا التعرف على تقييم الوزير سامح شكري لمجريات الأزمة.