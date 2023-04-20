شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالفتاح البرهان: بمجرد هزيمة قائد قوات الدعم السريع يمكن استئناف عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس المجلس السيادي بالسودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية لفايننشال تايمز: "بمجرد هزيمة قائد قوات الدعم السريع يمكن استئناف عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد".

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع أكدت موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني،، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.