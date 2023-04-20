شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش المصري: 3 طائرات عسكرية قامت بإخلاء قواتنا من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المتحدث العسكرى المصري، الخميس، آخر مستجدات عودة القوات المصرية من السودان.

وقال المتحدث العسكري في بيان، إنه "في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية، وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية في البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، تم أمس الأربعاء 19 أبريل اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في أحد المطارات بالأراض السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية، فى ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضى السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة".



وأضاف: "كما تم صباح اليوم الخميس 20 أبريل وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية، تمهيدًا لإجراءات إخلائهم من الأراضى السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن".

وبحسب البيان "تؤكد القوات المسلحة على صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التى وصلت إلى أرض الوطن وكذا الموجودة بمكتب الدفاع بالسفارة المصرية بالخرطوم. حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء".