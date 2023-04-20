انت الان تتابع خبر 5 مدن عربية تتصدر بأكبر عدد من المليونيرات في 2022.. هل بغداد من بينها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدرت الشركة ‏قائمتها السنوية للمدن العشر التي تضم أكبر عدد من المليونيرات خلال عام 2022.‏

وتجري الشركة دراسات وأبحاث في 97 مدينة بتسع مناطق على مستوى العالم ‏مثل إفريقيا والشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وجنوب آسيا.‏



وتحصل "‏Henley & Partners"‏ على بياناتها من شركة معلومات الثروات "‏New‎World Wealth"‏ التي تأسست عام 2013 وتقوم بتعقب عادات الإنفاق وتحركات ‏الأثرياء وهجراتهم حول العالم..

وتركز الشركة أيضاً على الأفراد الذين تزيد أصولهم عن 10 ملايين دولار ‏والأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية مع الأخذ في الاعتبار إحصاءات الممتلكات ‏العامة كعدد المنازل ذات الأسعار المرتفعة في كل منطقة.‏

وتصدرت ولاية نيويورك الأمريكية دول العالم بأكثر عدد المليونيرات حيث بلغ نحو 340 ألف مليونير، تليها العاصمة اليابانية طوكيو بـ290.3 ألف مليونير، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة بـ285 ألفاً، والعاصمة البريطانية لندن بـ258 ألفاً، وسنغافورة بـ240.1 ألف مليونير.

فيما تصدرت أعلى المدن العربية التي تضم أكبر عدد من المليونيرات، دبي في الإمارات العربية المتحدة بـ68.4 ألف مليونير، وأبو ظبي الإماراتية بـ24.2 ألف، والعاصمة القطرية الدوحة بـ21.5 ألف، والعاصمة السعودية الرياض بـ18.1 ألف، وأخيراً العاصمة المصرية القاهرة بـ7400 مليونير.‏

‏1.‏ نيويورك – الولايات المتحدة (عدد المليونيرات بها نحو 340 ألفاً).‏

‏2.‏ طوكيو – اليابان (290.3 ألف مليونير)‏

‏3.‏ منطقة خليج سان فرانسيسكو – الولايات المتحدة (285 ألفاً)‏

‏4.‏ لندن – المملكة المتحدة (258 ألفاً)‏

‏5.‏ سنغافورة – سنغافورة (240.1 ألف)‏

أعلى المدن العربية التي تضم أكبر عدد من المليونيرات في عام 2022:‏

‏1.‏ دبي – الإمارات (68.4 ألف مليونير)‏

‏2.‏ أبو ظبي – الإمارات (24.2 ألف)‏

‏3.‏ الدوحة – قطر (21.5 ألف)‏

‏4.‏ الرياض – السعودية (18.1 ألف)‏

‏5.‏ القاهرة – مصر (7400)‏