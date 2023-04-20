انت الان تتابع خبر التربية توقف استقطاع القروض والسلف لشهر نيسان وتعيدها لمستحقيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "إلتفاتة كريمة تزامنت مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وتنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة التربية توقف إستقطاعات القروض والسلف لشهر نيسان وتعيدها الى مستحقيها".



من جانبه أثنى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، على هذه المبادرة التي تراعي الظرف المعيشي للمنتسبين في للوزارة بعد زيادة الحاجة الاستهلاكية والقدرة الشرائية في هكذا مناسبات حيوية، بحسب البيان.