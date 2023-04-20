شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على شعب مصر العظيم بالخير والبركات.

واعرب النائب تيسير مطر عن خالص أمنياته فى هذه المناسبة للرئيس عبدالفتاح السيسى، أن يحفظه ويبارك خطواته لقيادة مسيرة مصر فى طريقها إلى بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب تيسير مطر، أن شعب مصر العظيم يلتف حوله من أجل نهضة مصر وبناء الدولة المدنية الحديثة ويدعم جهودكم الوطنية المخلصة لصالح مصر وشعبها، حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا المخلصة.