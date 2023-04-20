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ضبط كدس عتاد داخل وكر لعصابات "داعش" في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "بعملية استخبارية مميزة نفذتها مفارزنا استندت لمعلومات مؤكدة عن وجود كدس للعتاد في منطقة وادي ثميل في محافظة الانبار".

وأشارت الى انه "بعد عملية تفتيش وبحث تم ضبط كدس عتاد يحتوي علي ٣٥٠ ثلاثمائة وخمسون حاوية من عيار ١٤،٥ ملم يعود لعصابات داعش الارهابية لما تسمى بولاية الجنوب قاموا بأخفائها خلال السنوات السابقة".


وأضافت انه "تم ضبطها اصوليا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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