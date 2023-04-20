انت الان تتابع خبر "القتل بسبب الإهمال".. قضية وفاة مارادونا مستمرة: محاكمة 8 أشخاص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوفي أسطورة كرة القدم، الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية عام 1986، عن عمر يناهز 60 عاما في نوفمبر تشرين الثاني 2020 بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبل ذلك بأيام.وذكرت محطة تي.إن التلفزيونية أن محكمة في سان إسيدرو، مدينة في ضواحي العاصمة بوينس أيرس، رفضت طعون الدفاع بتهمة أقل وأيدت لائحة اتهام صدرت منذ عام من قبل المدعين بتهمة "الإهمال وعدم الفاعلية" في علاج لاعب بوكا جونيورز ونابولي السابق.

وأضافت التقارير أنه من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة حتى العام المقبل، وقد يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أعوام و25 عاما.

