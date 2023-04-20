الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 10 طائرات بدون طيار أطلقتها روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الخميس، أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 10 من أصل 11 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية أن تقريرا صدر للقوات الجوية الأوكرانية جاء فيه "إن الجيش الروسي كان يهاجم الليلة الماضية مرة أخرى بطائرات بدون طيار وقنابل موجهة، ودمرت وحدات من القوات الصاروخية المضادة للطائرات التابعة للقيادة الجوية الشرقية 10 من أصل 11 طائرة من طراز شاهد-136/131".

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كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد 55 هجوما روسيا في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث يواصل الروس تركيز جهودهم على القيام بعمل هجومي في هذه المناطق.

وقالت الهيئة "إن العمليات القتالية الأشد

مستمرة في باخموت ومارينكا"، مشيرة إلى أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية الهجومية في ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.. ولفتت إلى أن القوات المسلحة شنت 7 غارات جوية على مواقع ارتكاز لجنود ومعدات روسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.