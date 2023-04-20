وصف الكرملين لقوات دينبر بـ"مجموعة عسكرية" يكشف تغييرات في تنظيم قوات روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - سلطت وزارة الدفاع البريطانية الضوء على وصف بيان الكرملين الصحفي لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة في 18 أبريل الجاري لجنوب أوكرانيا المحتلة بأنه زار مقر قيادة "مجموعة دينبر العسكرية" باستخدام التهجئة الروسية لنهر دنيبرو الأوكراني.

ورأت الوزارة- في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- اليوم الخميس، أن هذه واحدة من الإشارات الأولى إلى وجود مجموعة دنيبر العسكرية، وأفادت بأن روسيا تستخدم مصطلح "مجموعة عسكرية" بطريقة محددة تشير إلى تشكيل عملياتي كبير منظم المهام.

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وأعادت وزارة الدفاع البريطانية إلى الأذهان أنه في وقت مبكر من التدخل العسكري الروسي،

نظمت روسيا قواتها في مجموعات مع القوات متحالفة مع مناطقها العسكرية في روسيا، على سبيل المثال، المجموعات الغربية والوسطى من القوات.

ورأت أن الوجود الجديد لمجموعة دنيبر العسكرية يشير على ما يبدو إلى تغيير في التنظيم الأساسي للقوات، ربما بسبب الخسائر الفادحة،ورجحت الاستخبارات البريطانية أن تتولى مجموعة دنيبر العسكرية مهمة الدفاع عن القطاع الجنوبي من المنطقة المحتلة، وخاصة الجناح الجنوبي الغربي المحدد حاليًا بنهر دنيبرو.