وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين من أفراد الشرطة في هجوم على نقطة تفتيش بباكستان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الخميس، أن جماعة مسلحة هاجمت نقطة تفتيش في مدينة جوتكي جنوب شرقي البلاد في وقت متأخر من الليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة إثنين آخرين.

ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن مصادر الشرطة القول إن المهاجمين لاذوا بالفرار وينتمون إلى قبيلة جاكراني وانتقموا لمقتل اثنين من عشيرتهم على أيدي الشرطة في مواجهة قبل أسبوعين.

مقتل 4 أشخاص بينهم شرطيان في انفجار جنوب غرب باكستان

وذكرت الشرطة أنها طوقت المنطقة وستلاحق المهاجمين في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنها ستواصل عملياتها ضد هذه القبيلة حتى استعادة السلام وسلطة الحكومة في

منطقة جوتكي.

وقال مسئول في الشرطة للصحفيين ردا على سؤال حول سبب وجود أربعة رجال شرطة فقط في نقطة التفتيش هذه بدلا من ثمانية بموجب إجراءات التشغيل الموحدة، قال إن نقطة التفتيش لم تكن في منطقة حساسة، وبالتالي، تم إيفاد أربعة فقط من رجال الشرطة هناك.

وأضاف أنه سيتم إنشاء نقاط تفتيش جديدة وسيضم كل منها ثمانية أفراد بمجرد بدء التجنيد في شرطة المنطقة.