انت الان تتابع خبر الوقف السني: غدا غرة شهر شوال واول أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الديوان في بيان مقتضب إنه "تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال ويوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر".

وكان المجمع الفقهي قد اعلن ان يوم غد هو اول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

وكانت السعودية قد أعلنت ان يوم غد الجمعة اول أيام عيد الفطر، فيما أعلنت اندونيسيا وعمان ان يوم غد متمم لشهر رمضان والسبت اول أيام عيد الفطر.

