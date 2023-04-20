انت الان تتابع خبر مكتب السيستاني يحدد أول أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الخميس، أن السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر.

وقال المكتب في بيان، إنه "نظراً الى عدم رؤية الهلال في منطقتنا بعد غروب اليوم الخميس (٢٩/ شهر رمضان المبارك/ ١٤٤٤هـ) يكون يوم غدٍ الجمعة آخر أيام الشهر الفضيل".

وأضاف "يكون يوم السبت هو يوم عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن البركات".\

وكان ديوان الوقف السني في العراق والمجمع الفقهي العراقي اعلنا أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، كما أعلنت السعودية أن يوم غد أول أيام العيد.