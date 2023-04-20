الارشيف / اخبار العالم

السعودية وبريطانيا تدعوان إلي وقف إطلاق النار في السودان

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

 

اقرأ أيضا..أمر ملكي سعودي| السيرة الذاتية للأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية


وتم خلال الاتصال مناقشة تطوّر الأوضاع في جمهورية السودان، حيث دعا الوزيران طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والتصعيد

العسكري، وإنهاء العنف، وحماية المدنيين، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة أوجه التنسيق تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا