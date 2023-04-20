الرئيس الإيطالي: مستقبل السلام في أوروبا على المحك

ياسر رشاد - القاهرة - صرّح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، اليوم الخميس، أن بلاده وسلوفاكيا تتفقان بشكل كامل على دعم أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

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وقال ماتريلا، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرته السلوفاكية سوزانا كابوتوفا في براتيسلافا، "تتفق إيطاليا وسلوفاكيا بشكل كامل على دعم أوكرانيا: مستقبل السلام في أوروبا على المحك"، لافتا إلى أن "قانون الشعوب والأفراد يوحدنا وتعتزم إيطاليا ضمان دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا، طالما كان ذلك مطلوبًا من جميع النواحي".

وتابع أنه "في أوكرانيا، ليس فقط

استقلال ذلك البلد وسلامته الإقليمية على المحك ولكن مستقبل السلام لأوروبا"، مؤكدا أن توسيع الاتحاد الأوروبي "ضروري لتوسيع منطقة مجتمع القيم هذا".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) هما مجتمعا قيم نشأوا على مبدأ الحرية وسيادة القانون والحقوق"، وأن "الحرية تجمع الاتحاد الأوروبي والتحالف معًا، وسلوفاكيا وإيطاليا متحالفتان تمامًا وواعيتان".

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