انقلاب قطار شحن يعرقل حركة السكة الحديد في إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - انقلب قطار شحن مساء أمس الأربعاء في مدينة فلورنسا الإيطالية، مما تسبب في مشاكل لحركة السكة الحديد استمرت حتى اليوم الخميس.

اقرأ أيضا..حادث قطار قليوب اليوم.. أبرز مآسي القطارات في مصر.. فيديو

ولم تقع إصابات في الحادث الذي وقع في محطة كاستيلو .

وتوقفت الحركة على الخط بين فلورانسا وبولونيا لعدة ساعات، أمام حركة القطارات الإقليمية

وطويلة المسافة.

وتقطعت السبل بالمئات من الركاب في عدة محطات، تشمل روما وميلانو.

وقالت شركة ترينيتاليا إنه تم إلغاء 36 رحلة لقطارات عالية السرعة، في حين تم تحويل الكثير من الرحلات طويلة المسافة.



لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

