١٠ دول آسيوية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت ١٠ دول آسوية، أن يوم السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لعدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الخميس.

والدول هي:

سلطنة عمان (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

استراليا (اعتمدت الحسابات الفلكية بعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس)

وسلطنة بروناي (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

واليابان (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وسنغافورة (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

واندونيسيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

والفيلبين (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وماليزيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وكوريا الجنوبية (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

ونيوزيلندا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس).