رسميا.. السعودية والإمارات وقطر يعلنون الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الإمارات وقطر والسعودية، بشكل رسمي، أن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

السعودية

وأشار الديوان الملكي السعودية، إلى أن المحكمة العليا أعلنت أن عيد الفطر غدا الجمعة.

قطر

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال، بدولة قطر، أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر شوال، وعيد الفطر المبارك.

الإمارات

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية في دولة الإمارات أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك

وقال وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي - إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية.