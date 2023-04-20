انت الان تتابع خبر تعرف على الدول التي أعلنت الجمعة اول أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - العراقاعلن ديوان الوقف السني، يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

السعودية

قالت المحكمة العليا السعودية إن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

الإمارات

قالت وكالة أنباء الإمارات إن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر في الإمارات.



قطرلجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر.

البحرين

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم الجمعة 21 أبريل 2023م هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

اليمن

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم الخميس، أن يوم الجمعة 21 ابريل 2023م هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

الكويت

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.