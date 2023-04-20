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ليوث الرافدين يواصلون تدريباتهم في معسكر إسبانيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453824-638176080170872111.jpg

2023-04-20 | 19:18

ليوث الرافدين يواصلون تدريباتهم في معسكر إسبانيا

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واصل منتخبُ الشباب، اليوم الخميس، تدريباته في مدينةِ الإسبانيّة استعداداً لنهائياتِ كأس العالم تحت 20 عاماً التي من المؤمل أن تقامَ في 20 من شهر أيار المقبل في الأرجنتين.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "منتخب الشباب تدربَ صباحاً في قاعةِ الحديد بمشاركةِ اللاعبين "شربل شمعون وعلي أكبر" لأول مرةٍ في المعسكر، حيثُ كانا آخر الواصلين للانضمام إلى المعسكر يوم أمس، بينما تدرب المنتخبُ عصراً في الملعبِ الفرعيّ لمدينةِ موراتا، بحضور 27 لاعباً، بينهم اللاعبون المحترفون آدم طالب وشربل شمعون ورومان دولاتشي ويوسف الأمين".

وأضاف: "التدريباتُ انطلقت بتمارين اللياقة البدنية، ومن ثم الجانبين الخططيّ والتكتيكيّ وتطبيق بعض حالات اللعب، بالإضافةِ إلى تدريباتِ حراس المرمى".

ومن المؤمل أن تقام يوم غدٍ الجمعة عند الساعةِ الثانية بتوقيت العراق في مدينةِ زيوريخ السويسريّة قرعةُ نهائيات كأس العالم للشباب، والتي ستنقل مباشرةً على موقع الاتحادِ الدوليّ لكرةِ القدم في تَطبيقِ اليوتيوب".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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