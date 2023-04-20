انت الان تتابع خبر خلال العيد.. غوتيريش يدعو طرفي النزاع بالسودان الى 3 أيام هدنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيريش إلى الصحفيين بعد اجتماعه مع رؤساء الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) وغيرها من المنظمات ذات الصلة، :"يجب السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق الصراع بالفرار وطلب العلاج والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى".



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الى "وقف إطلاق النار لثلاثة أيام في السودان خلال عيد الفطر".

