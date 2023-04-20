انت الان تتابع خبر خلال العيد.. غوتيريش يدعو طرفي النزاع بالسودان الى 3 أيام هدنة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيريش إلى الصحفيين بعد اجتماعه مع رؤساء الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) وغيرها من المنظمات ذات الصلة، :"يجب السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق الصراع بالفرار وطلب العلاج والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الى "وقف إطلاق النار لثلاثة أيام في السودان خلال عيد الفطر".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الى "وقف إطلاق النار لثلاثة أيام في السودان خلال عيد الفطر".